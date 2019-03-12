الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030

اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030.

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن دولة الإمارات استطاعت خلال فترة وجيزة وبفضل رؤيتها أن تؤسس قاعدة اقتصادية وبنية تحتية متطورة، وكفاءات إماراتية شابة وغيرها من القدرات والممكنات التي هيأتها لتكون من الأوائل في المنطقة، ضمن السباق العالمي لاكتشاف الفضاء، واليوم تأتي الاستراتيجية الوطنية للفضاء لاستكمال هذه الجهود، ووضعها في إطار عملي لتحقيق الغايات.

وقال بن راشد: "بالأمس قاد المواطن الإماراتي إطلاق أول قمر صناعي.. وهو بالغد القريب سيتولى إدارة أكبر المحطات العالمية في العلوم والفضاء من أرض الإمارات.. فقطاع الفضاء هو مستقبل المواطن الإماراتي.. ينطلق من أرض زايد لصناعة مستقبل العالم".

وأضاف: "مستمرون بالاستثمار في المشاريع والأنشطة الفضائية.. والتي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.. والهدف ترسيخ قواعد صناعة الفضاء لأجيال المستقبل.. ووضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة في تلك الصناعة".

وتابع: "سنعمل على تأهيل كوادر وطنية مؤهلة في هذا القطاع.. ودعمه بالمراكز البحثية.. والوظائف التخصصية.. وبيئة علمية وتشريعية محفزة وجاذبة لخدمة الإنسانية.. فطموح دولتنا لا يقف عند حدود الأرض.. والفضاء يتسع لأفكارنا ومشروعتنا المستقبلية".

وأتم: " نفخر اليوم بوجود 4 مراكز متخصصة في البحث والتطوير الفضائي بدولتنا، جميعها تمتلك قدرات التصنيع، يمثل المواطنون فيها أكثر من النصف، وأكثر من نصف المواطنين من النساء".

تهدف الاستراتيجية الإماراتية للفضاء إلى دعم تحقيق رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته.