بيان من الديوان الملكي بخصوص "الأمير الشاب"... وسعوديون يبكون على مواقع التواصل

أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا، نعى فيه الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود.

وجاء في بيان الديوان الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه سيصلى على الأمير، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

والأمير فيصل ينتمي لفرع الأمير سعد، شقيق الملك المؤسس للسعودية، عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.

ونعى نادي النصر السعودي، الأمير الشاب، حيث كان فيصل عضو شرف في النادي، بل وحضر مباراة النصر والاتفاق الجمعة الماضية.

رئيس النادي الأستاذ سعود بن محمد آل سويلم يقدم التعازي باسمه ونيابة عن كافة النصراويين في وفاة عضو شرف نادي النصر الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد آل سعود تغمده الله بواسع رحمته pic.twitter.com/hkYR8Rnba3 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 11, 2019

​وكتب الأمير على حسابه على تويتر بعد المباراة: "الحمدالله على الفوز المهم وعقبال الجاي إن شاء الله".

الحمدالله على الفوز المهم وعقبال الجاي ان شاءالله 💙💛🙏🤲 — فيصل بن بدر (@FaisalBF_AlSaud) March 8, 2019

​ولا توجد معلومات كثيرة عن حياة الأمير الشاب، إلا أن موقع "مناسبات" السعودي، نشر في فبراير/شباط 2017 صورا لحفل زفاف الأمير فيصل، وبحسب الخبر تزوج الأمير من ابنة الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير، وأقيم الحفل في قصر الثقافة بحي السفارات. وحضر الحفل عدد من الأمراء.

ونعى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الأمير الشاب، ونشروا صوره مصحوبة بعبارات التعازي.

أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة الى سمو الامير بدر بن فهد بن سعد ال سعود احد رجالات الاهلي الأوفياء المخلصين في وفاة ابنه الامير فيصل بن بدر فهد بن سعد واسأل الله ان يغفر له ويرحمه وان يجعله من اهل الفردوس الأعلى من الجنه…. انا لله وانا اليه راجعون…. pic.twitter.com/mg0w9Go8jZ — محمد عبدالجواد (@abduljawadm) March 12, 2019

​وذكر الكثير منهم عددا من خصال الأمير المتوفى، والتي من بينها التواضع والطيبة والإنسانية.

أسأل الله أن يتغمد الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته..

نتذكر بكثير من الدعاء ما قدمه سموه في خدمة الرياضة خلال عمله بالهيئة العامة للرياضة..

رحمه الله رحمة واسعة



"إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيِْه رَاجِعُوْن" pic.twitter.com/UzgmGaXLBd — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) March 11, 2019

​ونعاه عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وكتب على حسابه على "تويتر": "نتذكر بكثير من الدعاء ما قدمه سموه في خدمة الرياضة خلال عمله بالهيئة العامة للرياضة… رحمه الله رحمة واسعة".

أسأل الله أن يتغمد الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته..

نتذكر بكثير من الدعاء ما قدمه سموه في خدمة الرياضة خلال عمله بالهيئة العامة للرياضة..

رحمه الله رحمة واسعة



"إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيِْه رَاجِعُوْن" pic.twitter.com/UzgmGaXLBd — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) March 11, 2019

​ونعى عدد كبير من أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية الأمير الشاب الذي توفي بشكل مفاجئ وتسبب في صدمة وسط أقاربه وأصدقائه.



