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    مدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018

    بيان من الديوان الملكي بخصوص "الأمير الشاب"... وسعوديون يبكون على مواقع التواصل

    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    العالم العربي
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    أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا، نعى فيه الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود.

    وجاء في بيان الديوان الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه سيصلى على الأمير، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

    والأمير فيصل ينتمي لفرع الأمير سعد، شقيق الملك المؤسس للسعودية، عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.

    ونعى نادي النصر السعودي، الأمير الشاب، حيث كان فيصل عضو شرف في النادي، بل وحضر مباراة النصر والاتفاق الجمعة الماضية.

    ​وكتب الأمير على حسابه على تويتر بعد المباراة: "الحمدالله على الفوز المهم وعقبال الجاي إن شاء الله".

    ​ولا توجد معلومات كثيرة عن حياة الأمير الشاب، إلا أن موقع "مناسبات" السعودي، نشر في فبراير/شباط 2017 صورا لحفل زفاف الأمير فيصل، وبحسب الخبر تزوج الأمير من ابنة الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير، وأقيم الحفل في قصر الثقافة بحي السفارات. وحضر الحفل عدد من الأمراء.

    ونعى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الأمير الشاب، ونشروا صوره مصحوبة بعبارات التعازي.

    ​وذكر الكثير منهم عددا من خصال الأمير المتوفى، والتي من بينها التواضع والطيبة والإنسانية.

    ​ونعاه عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وكتب على حسابه على "تويتر": "نتذكر بكثير من الدعاء ما قدمه سموه في خدمة الرياضة خلال عمله بالهيئة العامة للرياضة… رحمه الله رحمة واسعة".

    ​ونعى عدد كبير من أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية الأمير الشاب الذي توفي بشكل مفاجئ وتسبب في صدمة وسط أقاربه وأصدقائه.

     


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