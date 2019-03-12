وكالة: آلاف الجزائريين يحتجون للمطالبة بتغيير سياسي فوري

قال شهود عيان إن آلاف الجزائريين يتظاهرون، اليوم الثلاثاء، في عدة مدن للمطالبة بتغيير سياسي فوري.

ويطالب الجزائريون بتغيير سياسي بعد أن قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لعهدة خامسة.

© REUTERS / CHARLES PLATIAU بعد إعلان بوتفليقة المفاجئ... الأخضر الإبراهيمي يعلن عن مسار "انتقالي" في الجزائر

ونقلت "رويترز" عن قناة "النهار" التلفزيونية إن العمال في مدينة بجاية بدأوا إضرابا أصاب عمليات الميناء في المدينة بالشلل.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاثنين، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.

ووجه بوتفليقة بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج".

وشهدت الجزائر، منذ 22 فبراير/شباط الماضي، مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.