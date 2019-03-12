أقل الدول الخليجية شراء للسلاح

وجاءت الدول العربية في مقدمة مستوردي السلاح حول العالم، حيث حلت السعودية كأكبر مستورد للأسلحة في العالم بين 2014 و2018، حسب صحيفة القبس الكويتية.
مبيعات الأسلحة للشرق الأوسط زادت 87%— القبس الإلكتروني (@alqabas) March 11, 2019
• الدول العربية تتصدر المستوردين.. والكويت من الأقل خليجياً
• السعودية أكبر مستورد في العالم ومصر في المرتبة الثالثة
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بينما حلت الكويت في المرتبة الأخيرة بين الدول العربية في استيراد السلاح، حيث احتلت رقم 29 وبزيادة تبلغ 348 % في الفترة من 2014 وحتى 2018.
وخلال نفس الفترة نمت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من الأسلحة بنسبة 29% خلال السنوات الـ10 الماضية، واستحوذت على 36 % من المبيعات العالمية ما بين 2014 و2018 مقابل 30 %خلال 2009 إلى 2013.
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