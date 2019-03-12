هند صبري تتحدث عن 7 فقدتهم في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة

نعت الفنانة التونسية هند صبري ضحايا الطائرة الإثيوبية التي تحطمت الأحد الماضي، وراح ضحيتها 157 شخصا من جنسيات مختلفة.

وهند صبري، تشغل رسميا موقع سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة، منذ عام 2010، وتتركز مهمتها في مكافحة الجوع بمنطقة الشرق الأوسط.

ونعت هند على حسابها الرسمي على "تويتر" 19 من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة الإثيوبية، من بينهم 7 أشخاص قالت هند إنهم من أسرتها ببرنامج الأغذية العالمي.

وكتبت هند على حسابها "اليوم أشارك أسرة الأمم المتحدة في نعي 19 من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة الأثيوبية الذي وقع أمس ومن بينهم 7 أشخاص من أسرتي ببرنامج الأغذية العالمي."

(2/1)اليوم أشارك أسرة الأمم المتحدة في نعي 19 من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة الأثيوبية الذي وقع أمس ومن بينهم 7 أشخاص من أسرتي ببرنامج الأغذية العالمي. — Hend Sabry — هند صبري (@HendSabry) March 11, 2019

​وتابعت هند في تغريدة أخرى: "إنه حادث مأسوي، ولا يسع المرء إلا أن ينعي أرواح هؤلاء الذين كانوا بعيداً عن ديارهم في محاولة منهم لجعل العالم مكاناً أفضل. أدعو الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب."

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إنه حادث مأسوي، ولا يسع المرء إلا أن ينعي أرواح هؤلاء الذين كانوا بعيداً عن ديارهم في محاولة منهم لجعل العالم مكاناً أفضل. أدعو الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب. — Hend Sabry — هند صبري (@HendSabry) March 11, 2019

​ومن بين الضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة 19 موظفا في 5 مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، هي: منظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي للاتصالات، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائراتها من طراز "بوينغ 737- 800". وذكرت في بيان صادر صباح أمس الأحد: "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) جنوب شرق أديس أباب".

ولفتت الشركة إلى أن الضحايا ينتمون لأكثر من 30 جنسية، بينهم 3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، تحطم الطائرة، معربا عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا.

وكتب على "تويتر" يقول "يود مكتب رئيس الوزراء، نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا، أن يعرب عن أعمق تعازيه لأسر الذين فقدوا أحبائهم على طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية بوينغ 737 في رحلة متجهة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح".

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. — Office of the Prime Minister — Ethiopia (@PMEthiopia) March 10, 2019

​يذكر أن آخر أبرز حادثة شهدها هذا الطراز من الطائرات كان في 25 كانون الثاني/ يناير لعام 2010، حيث تحطمت الطائرة في البحر الأبيض المتوسط بعد إقلاعها من مطار بيروت، وهي متجهة إلى مطار أديس أبابا، ما أسفر عن مقتل 90 شخصا كانوا على متنها أغلبهم إثيوبيين ولبنانيين".

وذكر التلفزيون الإثيوبي، أمس الاثنين، أن السلطات عثرت على الصندوق الأسود لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت، أمس الأحد، في موقع الحادث.