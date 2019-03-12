عباس يجري اتصالات مكثفة حول التصعيد الإسرائيلي في الأقصى

أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مكثفة مع جهات مختلفة، منها الأردن للضغط بوقف التصعيد في المسجد الأقصى.

وقالت الرئاسة، في بيان اليوم الثلاثاء: "الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مكثفة مع الجهات كافة ذات العلاقة وتحديدا مع الأردن للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف التصعيد الخطير في المسجد الأقصى".

© REUTERS / Eliana Aponte/File Photo وسط تصعيد عسكري... إسرائيليون يدعون لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى

وأضافت: "الرئاسة الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى وتحذر من تداعياته".

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الرئاسة أدانت التصعيد الاسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى، محذرة من "التداعيات الخطيرة التي يتسبب بها هذا التصعيد العدواني ضد المواطنين الفلسطينيين والمصلين داخل المسجد الاقصى المبارك، والاعتداء من قبل جنود الاحتلال على النساء داخل قبة الصخرة المشرفة".

وأضافت: "دعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمنع التصعيد في المسجد الاقصى المبارك نتيجة إمعان قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في انتهاك حرمة المسجد واستفزاز مشاعر المسلمين، وذلك من خلال الاقتحامات وانتهاك حرمة الشعائر الدينية، التي كان آخرها قيام أحد جنود الاحتلال بدخول المسجد بحذائه حاملا معه زجاجة من الخمر، في اعتداء صارخ على قدسية المسجد وحرمته".