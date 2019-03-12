بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية... هذا ما ينوي رئيس أركان الجيش الجزائري فعله غدا

تأجلت الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وأعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه لن يترشح للرئاسة مرة أخرى.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية إن الفريق أحمد قايد صالح، ينوى زيارة المدرسة العليا الحربية غدا الأربعاء، حسب "الخبر الجزائرية".

© REUTERS / Yoan Valat ماكرون يدعو لفترة انتقالية "لمدة معقولة" في الجزائر

ويترأس صالح خلال الزيارة الدورة الثانية عشرة للمجلس التوجيهي للمدرسة، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 سبتمبر 2005 المتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن، مساء أمس الاثنين، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.

ووجه الرئيس الجزائري بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه، الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج".

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي، مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.

وتشير تقارير عديدة إلى تدهور صحة الرئيس الجزائري، منذ إصابته بجلطة دماغية في 29 أبريل/نيسان 2013.