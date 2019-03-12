الإمارات تشارك في التحقيق بحادث الطائرة الإثيوبية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أنها انضمت للتحقيق في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية الذي راح ضحيته كل من كانوا على متنها يوم الأحد الماضي.

© REUTERS / Amr Dalsh القائمة الكاملة لمن يمتلك طائرة "اللعنة" الإثيوبية... بينهم 4 دول عربية

وبحسب بيان للهيئة نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء ، "ستجمع هيئة الطيران المدني بيانات مع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وشركة بوينج لصناعة الطائرات".

وتمتلك شركة "فلاي دبي" الإماراتية 11 طائرة من نفس نوع الطائرة التي تحطمت في حادث إثيوبيا.

وكانت طائرة إثيوبية قد تحطمت، يوم الأحد، بينما كانت متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية، في بيان: "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرق أديس أبابا. والطائرة من طراز بوينغ 737-800 أقلعت الساعة 08:38 صباحا من مطار أديس أبابا، ثم فقد الاتصال بها في الساعة 08:44 صباحا".

ولفتت الشركة إلى أن الضحايا ينتمون لأكثر من 30 جنسية، بينهم 6 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة.

وبحسب "رويترز"، قالت الخطوط الجوية الإثيوبية إن كل من مسجل صوت مقصورة الطيار ومسجل بيانات الرحلة الرقمية قد تم استعادته.