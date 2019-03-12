تعهد من وزير النقل المصري الجديد للمواطنين: انتظروا عام 2020

اجتمع وزير النقل المصري الجديد، الفريق كامل الوزير، مع قيادات الوزارة، مؤكدا العمل على مدار الساعة لتحقيق نقلة نوعية كبيرة في كافة قطاعات النقل، سيشعر بها المواطن عام 2020.

ووفقا لما نشرته صحف مصرية، أكد وزير النقل خلال الاجتماع، أن الفترة القادمة ستشهد استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا في كافة قطاعات النقل.

وشدد كامل الوزير ، أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن المصري في مجال النقل والمواصلات، وتحقيق مفهوم النقل المستدام، الذي سينعكس إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة.

وأكد وزير النقل أن السكك الحديدية مرفق حيوي هام ينقل ملايين الركاب يوميا، وسيتم التركيز خلال الفترة القادمة على استكمال مشروعات تحديث وتطوير السكك الحديدية من تحديث الإشارات، وتطوير المزلقانات والمحطات والبنية التحتية وتوريد عربات جديدة للركاب والبضائع.

وقال كامل الوزير: "نسير وفقا لاستراتيجية شعارها لا تهاون أو تقصير في كل ما يتعلق بعوامل السلامة والأمان للركاب ولمسير القطارات، وكذلك فيما يتعلق بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب".

وفي نهاية الاجتماع، تعهد كامل الوزير بأن المواطن المصري سيكون على موعد مع سكة حديد متميزة، بحلول منتصف 2020.