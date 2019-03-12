أول تصريح من اللاعب البحريني حكيم العريبي بعد حصوله على الجنسية الأسترالية

وقال العريبي، في أول تصريح له بعد الحصول على الجنسية الجديدة: الآن أشعر بالآمان 100%.

© REUTERS / Athit Perawongmetha/File Photo أول تصريح للاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي بعد وصوله أستراليا

وحصل العريبي على الجنسية الأسترالية ضمن 207 أشخاص من 44 دولة حصلوا على الجنسية الأسترالية في ملبورن، وحضر الحفل وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين.

وقال العريبي في تصريحات للصحفيين أدلى به اليوم الثلاثاء في ملبورن عقب حصوله على الجنسية: "لا تستطيع أية دولة محاسبتي الآن لأنني أسترالي.. ما أريده هو فقط ألا تحاسبني البحرين"، بحسب الغارديان.

وأضاف العريبي "لم أنم الليلة (قبل) الاختبار… أعرف كل القوانين الأسترالية الآن".

وتابع العريبي "الآن أريد فقط أن أستريح في منزلي مع عائلتي"، وأكد على أنه ينوي التركيز على كرة القدم لصالح أستراليا ويأمل في الانضمام مستقبلا إلى منتخب هذا البلد.

وفر العريبي من البحرين عام 2014 وحصل على وضع لاجئ في أستراليا وتتهمه المنامة بارتكاب جرائم خلال احتجاجات الربيع العربي عام 2011 لكنه ينفي هذه الاتهامات.

وألقي القبض على العريبي في مطار بانكوك، في نوفمبر/ تشرين الثاني، أثناء زيارته لتايلاند لقضاء شهر العسل. واعتقل بعدما أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة اعتقال بحقه بناء على طلب البحرين.

وأدين العريبي بتخريب مركز شرطة في البحرين وصدر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة عشرة أعوام.

​ونفى اللاعب ارتكاب أي جريمة وقال إنه كان يلعب مباراة يبثها التلفزيون وقت ارتكاب الجريمة وحصل على حق اللجوء إلى أستراليا في عام 2017 لكن البحرين طالبت تايلاند بتسليمه.

وتحت ضغوط دولية، أسقطت السلطات البحرينية في فبراير الماضي مذكرة التوقيف الدولية وتم الإفراج عن العريبي.