أبو الغيط ووزيرة خارجية النرويج يبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزيرة خارجية النرويج إينه سواريدي، التي تقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة، حيث تناولا عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون (العربي - النرويجي).

جاء ذلك في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الثلاثاء.

قال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الوزيرة النرويجية سعت للتعرف على وجهة نظر الأمين العام إزاء التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية وسبل استعادة فرص التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة لها على أساس حل الدولتين.

ولفت إلى أن الأمين العام أثني على التزام الحكومة النرويجية بدعم حل الدولتين، والعملية السياسية التي تؤدي إليها، وأيضا مساندتها للشعب الفلسطيني، خاصة من خلال رئاستها للجنة المؤقتة لتنسيق المساعدات للفلسطينيين.

وحرص أبو الغيط على أن يطلع الوزيرة النرويجية في هذا الصدد على المشهد الكامل، مؤكدا أهمية التمسك بدعم أسس تسوية القضية الفلسطينية في مواجهة التصرفات الانفرادية للحكومة الاسرائيلية والضغوط، التي تمارسها الإدارة الأمريكية، مع ما يستلزمه ذلك من الاستمرار في حشد المواقف الدولية المؤيدة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولحل الدولتين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق إلى نتائج القمة العربية الأوروبية الأولى، التي عقدت في شرم الشيخ يومي 24و25 فبراير الماضي، حيث اتفقت الوزيرة النرويجية مع الأمين العام على أن ما وصل للجانب النرويجي حول أعمال القمة يؤكد أنها اتسمت بالأهمية الكبيرة للجانبين العربي والأوروبي وأنها تعطي دفعة استراتيجية للتعاون بين الجانبين.

وأكد الأمين العام والوزيرة النرويجية على أهمية العمل على تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والنرويج في مختلف المجالات، واتفقا على أن تشهد الفترة المقبلة التواصل بين الجانبين من أجل الاتفاق على الخطوات التنفيذية اللازمة لتحقيق ذلك.