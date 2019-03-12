البشير: حريصون على التعاون العسكري مع إثيوبيا

أعلن الرئيس عمر البشير حرص السودان على تطوير التعاون العسكري مع إثيوبيا، في ظل التحديات التي يواجهها الإقليم والتي تتطلب عملا مشتركا وتنسيقا في المواقف.

© AP Photo / Abd Raouf البشير يكشف سبب استعانته بقادة عسكريين في قراره الموصوف بـ"الانقلاب الأبيض"

وحرص البشير لدى لقائه رئيس أركان الجيش الإثيوبي، سعارا موكنن، على مدح العلاقات السودانية الإثيوبية وتطورها، بما جعلها نموذجا للتعاون الثنائي في كافة المجالات، وفقا لما نشرته صحيفة " باج نيوز ".

وأعرب البشير عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها إثيوبيا في سبيل تطبيع علاقتها مع إريتريا، كما عبر عن تعازيه لرئيس الأركان والشعب الإثيوبي في ضحايا طائرة الخطوط الإثيوبية.

وأوضح رئيس الأركان السوداني، الفريق أول ركن كمال عبد المعروف، أن اللقاء بحث المشاكل الاقتصادية والتحديات التي تواجه منطقة القرن الإفريقي وتحديدا فيما يتعلق بالجريمة العابرة والهجرة غير الشرعية والتهريب.