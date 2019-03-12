الخارجية السودانية: بوغدانوف يزور الخرطوم الجمعة المقبلة

يصل مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، يوم الجمعة المقبل إلى الخرطوم لبحث تطوير العلاقات الثنائية.

الخرطوم — سبوتنيك. صرحت الخارجية السودانية، في بيان اليوم، الثلاثاء، "يصل الجمعة ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأفريقيا والشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية الروسي، ورئيس الجانب الروسي في لجنة التشاور السياسي".



© Sputnik . Grigore Snsovev زيارة مرتقبة لنائب وزير الخارجية الروسي إلى الخرطوم

وأضاف البيان "سينقل بوغدانوف رسالة من الرئيس بوتين لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التشاور بينهما حول كافة القضايا".

وأوضح البيان، أن بوغدانوف "سيلتقي وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد"، لافتا إلى ترحيب وزارة الخارجية "بهذه الزيارة المهمة التي من شأنها تقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي بينهما في كل المجالات".

وكانت لجنة التشاور السياسي الروسية السودانية عقدت اجتماعها السادس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في الخرطوم.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الداخلية في البلدين، وبالإضافة إلى العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والتعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والقنصلية.

وشهدت العلاقات الروسية السودانية ازدهارا في الفترة الأخيرة بالعديد من المجالات، حيث كُلف رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، بالتوقيع على اتفاق مع مجلس وزراء السودان بشأن إنشاء مكتب تمثيلي لوزارة الدفاع الروسية تحت إشراف وزارة الدفاع السودانية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 438.7 مليون دولار في عام 2017، و117.7 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري.