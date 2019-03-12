توزيع آلاف الأراضي في السعودية مجانا... والحجز إلكتروني

يأتي ذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم، إذ وفرت البوابة حتى الآن 48 مخططا، فيما سيتبعها المزيد من المخططات خلال الفترة المقبلة، كما نقلت وكالة "واس".
وأضاف البرنامج أربع مخططات أخرى موزعة بين عدد من المناطق والمحافظات، شملت مخطط النخيل بواقع 164 قطعة أرض بمحافظة القريات التابعة لمنطقة الجوف، ومخطط منح واحد في محافظة رفحاء التابعة للحدود الشمالية، يضم 1449 قطعة أرض، في حين حظيت تبوك بمخطط حقل الذي يضم 260 قطعة أرض، وفي جزر فرسان التابعة لمنطقة جازان أضيف مخطط جديد، يجمع أراض بلغ عددها 748 أرضا.
ووفقاً للبرنامج فقد أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لموقع "سكني" لاختيار أيقونة "الحلول السكنية"، التي تتيح له الدخول على خيارات، من بينها خيار "الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map ، ومن ثم اختيار المخطط المناسب له، الذي يحتاج منه إستكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقاً لزيارة الفرع، حتى ينجز الإجراءات النهائية، التي تخوله للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، علماً بأن البرنامج سيواصل تقديم التسهيلات كافة، لمستفيديه من المواطنين وبما يحقق تطلعاتهم.
يشار إلى أن هذه الخطوات التي يتضمنها برنامج "سكني"، تأتي في إطار التزامات البرنامج بتوفير خيارات أكثر للمواطن، لحصوله على المسكن الملائم الذي يلبي رغباته، والعمل على رفع من نسبة التملك السكني، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030 ، وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان الذي يمثل أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
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