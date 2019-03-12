تسجيل
19:42 12 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    علم السعودية

    توزيع آلاف الأراضي في السعودية مجانا... والحجز إلكتروني

    CC0 / GDJ / pixabay
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إضافة عدد من المخططات المجانية عبر بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية التي طرحتها البوابة مؤخرا، لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، داعيا المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للموقع.

    يأتي ذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم، إذ وفرت البوابة حتى الآن 48 مخططا، فيما سيتبعها المزيد من المخططات خلال الفترة المقبلة، كما نقلت وكالة "واس".

    السعودية تنمي الغطاء النباتي بزراعة 12 مليون شجرة
    © Sputnik . Mohammad al-Bakhit
    السعودية تنمي الغطاء النباتي بزراعة 12 مليون شجرة (فيديو)
    وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أنه تم تفعيل الاختيار الإلكتروني لـ 9 مخططات جديدة جاري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، والتي تشمل المرافق الخدمية العامة، وتضمنت المخططات الجديدة 5 مخططات بمنطقة القصيم موزعة بين محافظاتها وشملت مخطط المذنب 13 الذي يحوي 371 قطعة أرض بمحافظة المذنب، ومخطط البكيرية 2 يضم 583 أرضا بمحافظة البكيرية، ومخطط عنيزة 1  العوشزية بمحافظة عنيزة بعدد أراضي يصل الى 1116 أرض، فيما حين حظيت محافظة الأسياح بمخطط مشروع الأسياح الذي يحوي 538 أرضا مطورة ومحافظة رياض الخبراء بمخطط الخبراء بعدد (418) أرضاً.

    وأضاف البرنامج أربع مخططات أخرى موزعة بين عدد من المناطق والمحافظات، شملت مخطط النخيل بواقع 164 قطعة أرض بمحافظة القريات التابعة لمنطقة الجوف، ومخطط منح واحد في محافظة رفحاء التابعة للحدود الشمالية، يضم 1449 قطعة أرض، في حين حظيت تبوك بمخطط حقل الذي يضم 260 قطعة أرض، وفي جزر فرسان التابعة لمنطقة جازان أضيف مخطط جديد، يجمع أراض بلغ عددها 748 أرضا.

    ووفقاً للبرنامج فقد أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لموقع "سكني" لاختيار أيقونة "الحلول السكنية"، التي تتيح له الدخول على خيارات، من بينها خيار "الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map ، ومن ثم اختيار المخطط المناسب له، الذي يحتاج منه إستكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقاً لزيارة الفرع، حتى ينجز الإجراءات النهائية، التي تخوله للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، علماً بأن البرنامج سيواصل تقديم التسهيلات كافة، لمستفيديه من المواطنين وبما يحقق تطلعاتهم.

    يشار إلى أن هذه الخطوات التي يتضمنها برنامج "سكني"، تأتي في إطار التزامات البرنامج بتوفير خيارات أكثر للمواطن، لحصوله على المسكن الملائم الذي يلبي رغباته، والعمل على رفع من نسبة التملك السكني، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030 ، وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان الذي يمثل أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

    انظر أيضا:

    تعليق محمد بن سلمان على "صفقة" شراء السعودية 1000 كيلو متر من أراضي سيناء
    السعودية تمتلك أراضي في أمريكا وتستورد الرمال...8 مفاجآت عن المملكة
    انتهاء مهلة مغادرة القطريين أراضي السعودية الإمارات والبحرين اليوم
    الكلمات الدلالية:
    السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المنتخب الوطني الروسي للسباحة الإيقاعية، أثناء دورة تدريبية في مركز لتدريب الفرق الوطنية الروسية أوزيرو كروغلويه في منطقة موسكو
    مثل سمكات البحر...هكذا يتدرب المنتخب الروسي للسباحة الإيقاعية
    كيف ستتم لعبة الكيماوي في دوما السورية الآن
    كيف ستتم "لعبة الكيماوي" في دوما السورية الآن
    التوتر بين الهند وباكستان
    التوتر بين الهند وباكستان
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك