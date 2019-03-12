مجددا... العلم الإسرائيلي يرفرف في الإمارات

قال كاتب ومحلل سياسي إسرائيلي إن العلم الإسرائيلي يرفرف من جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نشر شمعون آران، الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، تعليقا على مشاركة وفد رياضي إسرائيلي في الأولمبياد الخاص في أبو ظبي 2019.

وذكر المذيع في هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية)، شمعون آران، أن وفدا من الرياضيين الإسرائيليين يتدرب في أبو ظبي، تمهيدا لبدء ألعاب الأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019"، للرياضيين ذوي الإعاقات.

⁦🇦🇪⁩ ⁦🇮🇱

משלחת ישראל באבו דאבי.



חברי משלחת ישראל לתחרויות ה-"ספיישל אולימפיקס", הגיעו לאבו דאבי, ומתאמנים לקרא תחילת האולימפיאדה שתפתח מחרתיים, יום ה' בדובאי ואבו דאבי שבאיחוד האמירויות.



בהצלחה והביאו הרבה מדליות!



צילום: "ספיישל אולימפיקס ישראל". pic.twitter.com/EOBfCsidpG — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 12, 2019

وأكد المذيع الإسرائيلي أن وفد بلاده الرياضي يضم 25 رياضيا، سيتنافسون في فروع السباحة، وكرة السلة، والجودو والبولينج.

يشار إلى أن لاعبين إسرائيليين شاركوا في بطولة دولية في أبو ظبي، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وتم رفع العلم الإسرائيلي خلال البطولة، بحضور وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، التي اعتبرتها، آنذاك، لحظة تاريخية لبلادها.