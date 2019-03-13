الحوثي: المبعوث يقدم مقترحات لتنفيذ الاتفاق ودول العدوان ترفضها

اتهم القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي، التحالف العربي والحكومة اليمنية، بعرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة، من خلال رفض مقترحات أممية وافقت عليها صنعاء.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "مقترحات كثيرة يقدمها المبعوث من أجل تنفيذ اتفاق السويد بالحديدة ويتم الموافقة عليها من قبل لجنة حكومة الإنقاذ برئاسة اللواء على الموشكي ولكنها لا ترى النور بسبب رفض دول العدوان ومرتزقتهم".

وتابع: "لذلك أنصح الإخوة في اللجنة ان لا يتم قبول أي مقترحات جديدة إلا بعد صياغتها للتوقيع عليها من الطرفين".

مقترحات كثيرةيقدمها المبعوث من اجل تنفيذ اتفاق السويدبالحديدةويتم الموافقةعليها من قبل لجنة حكومة الانقاذ برئاسة اللواء علي الموشكي ولكنها لاترى النور بسبب رفض دول العدوان ومرتزقتهم

لذلك انصح الاخوة في اللجنة ان لا يتم قبول اي مقترحات جديدة الا بعد صياغتهاللتوقيع عليهامن الطرفين — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 12, 2019

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.