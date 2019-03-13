برلماني إيراني: لا توجد دولة في المنطقة أقرب إلى إيران من العراق

أكد رئيس لجنة الأمن والقومي في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة، أمس الثلاثاء، أنه لا توجد دولة في المنطقة أقرب إلى بلاده من العراق، وأن طهران بحاجة إلى إنشاء بنى تحتية مشتركة بين البلدين.

طهران — سبوتنيك. ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية عن فلاحت بيشة قوله: "كنا نتوقع من الرئيس روحاني أن يزور العراق قبل فترة طويلة؛ فلا توجد في المنطقة دولة أقرب لإيران من العراق، كما أننا بحاجة إلى إنشاء بنى تحتية مشتركة بين البلدين".

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وأوضح، أنه وفقا للإحصاءات، فأن علاقة بلاده، خاصة من الناحية الاقتصادية، مع الدول الأخرى لم ترتفع كما ارتفعت مع العراق خلال العام الماضي، مؤكدا ان بعد القضاء على تنظيم " داعش " من هذا البلد. فقد تطور الوضع بشكل أكبر بين البلدين.

وتابع رئيس لجنة الأمن والقومي في البرلمان الإيراني أن "هناك بعض القضايا كانت بين إيران والعراق تمكن الجانبان من خلال علاقتهم الاستراتيجية التغلب عليها، وأظهر البلدين تعاون في قتال داعش، كما أنه لا يوجد دولتان في المنطقة قريبتان في مكوناتهما كما العراق وإيران".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني يرافقه وفد سياسي واقتصادي كبير قد وصلوا إلى بغداد يوم، الاثنين، 11 مارس تستمر حتى يوم، الخميس المقبل، 14 مارس، في زيارة موسعة.

وعقد الرئيس روحاني مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء محادثات بشأن التعاون الإقليمي بين إيران والعراق. ووقعوا خلالها العديد من الاتفاقيات الاقتصادية.