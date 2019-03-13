تسجيل
09:30 13 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    لؤلؤة قطر في الدوحة

    بيان غاضب... الدوحة تكشف جهة "تواطأت" مع السعودية ضد قطر

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    أصدرت مجموعة beIN الإخبارية القطرية، بيانا رسميا، على خرق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل أحادي لاتفاقية الحقوق الإقليمية الباهظة الثمن.

    وقالت مجموعة beIN، ردا على القرار الأحادي والمفاجئ من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هذا الصباح، والذي يشكل سابقة خطيرة في مجال حماية الحقوق التلفزيونية العالمية، والمتمثل بإعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قيامه بالبث المفتوح المباشر عبر منصاته الرقمية، في السعودية فقط، لمباريات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا، ستقوم مجموعة beIN الإعلامية بمقاضاة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على نطاق دولي واسع للخرق الواضح والجوهري الذي اقترفه في عقد حقوق البث التلفزيوني المقدر بملايين الدولارات.

    جماهير الهلال السعودي
    © AFP 2018 /
    الاتحاد الآسيوي يرد على السعودية بشأن احتكار beIN للبطولات القارية
    وأضافت مجموعة beIN الإعلامية، في بيان لها: "عوضا عن قيام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتصدي للإجراءات السعودية غير القانونية في حق ناقله الرسمي والشرعي، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل أحادي وبتواطؤ وتخاذل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، القيام بالبث المباشر عبر الإنترنت لمباريات الأندية السعودية المشاركة عبر منصات الاتحاد الآسيوي الرقمية على فيسبوك ويوتيوب، في نقل يقتصر فقط على السعودية".

    وتابعت: "يبدو الموقف بشكل واضح مرتبط بخلفيات سياسية لا تخفى، حيث تم بتنسيق واضح وعلني مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي أعلن عن مخططات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل الإعلان الرسمي بأربع وعشرين ساعة".

    وقال البيان إن "قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمثل خرقا صارخا لأهم شروط تعاقده مع مجموعة beIN الإعلامية، وهو ضمان حصرية الحقوق، وتبعا لذلك ستقوم مجموعة beIN الإعلامية بمباشرة إجراءات التقاضي والإجراءات القانونية اللازمة على الصعيد الدولي ضد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمطالبة بتعويض جميع الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضت لها المجموعة".

    كما أكدت مجموعة beIN الإعلامية، أنها المالك الحصري لحقوق البث التلفزيوني لكامل بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبالتالي ستواصل عرضها لجميع المباريات حصريا على شاشة قنوات beIN SPORTS في كامل مجالها الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

    وأضاف البيان أن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برضوخه للضغوط السعودية غير القانونية، وتغاضيه عن أداة القرصنة beoutQ والتي تبث من داخل الأراضي السعودية، يقوم بارتكاب خرق جسيم للعقد الموقع مع مجموعة beIN مقابل ملايين الدولارات، ويؤسس لسابقة خطيرة تتمثل بالقيام بإعادة إبرام اتفاقيات الحقوق التلفزيونية والتجارية النافذة قانونيا من قبل طرف واحد، وبطريقة غير شرعية".

    وأوضحت: "لقد كانت مجموعة beIN الإعلامية الشريك الإعلامي الحصري للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها لمدة عشرة أعوام، وشكلت أحد أهم مصادر الدخل للاتحاد ودعامة رئيسية له مساهمة بذلك في التطور السريع الذي شهدته كرة القدم الآسيوية خلال هذه الفترة".

    وأضافت: "لقد تم بث كل مباريات كأس آسيا — وهي أهم بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمشاركة 24 فريقا خلال شهر يناير الماضي — بشكل غير شرعي عبرbeoutQ، التي جعلت منها السعودية الناقل غير الشرعي الأكثر إدانة في التاريخ، عبر وضع شعارها وبيع اشتراكاتها وبث إعلانات موازية عليها، بل حتى بإضافة تعليق خاص بها".

    وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية يوسف العبيدلي: "إن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للبث المباشر عبر الإنترنت لمباريات الأندية السعودية المشاركة عبر منصاته الرقمية، انتهاك واضح لعقد البث المبرم بيننا مقابل ملايين الدولارات، وسوف نقوم فورا برفع دعوى دولية واسعة النطاق ضد الاتحاد الأسيوي لكرة القدم لاسترجاع حقوقنا وضمان وضعنا القانوني، إن قرار الاتحاد الآسيوي والذي تم بتوافق سياسي مع السعودية ليس فقط الأكثر إضرارا للمصالح التجارية، بل سيؤثر على حماية حقوق الملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل تأييد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للسرقة السعودية لعالم الرياضة، وتجاهلها الصارخ لمبدأ سيادة القانون على المستوى الدولي".

    انظر أيضا:

    عودة بث مجموعة قنوات "بي إن سبورت" داخل مصر
    قناة "بي إن سبورت" القطرية تصدم جماهير مصر
    السعودية تتخذ قرارا عاجلا ضد شبكة "بي إن سبورت" القطرية
    بيان عاجل من السعودية بشأن قناتي "الجزيرة" و"بي إن سبورت"
    السعودية ترد على "بي إن سبورت" ببيان شديد اللهجة
    الكلمات الدلالية:
    عقد احتكار, مقاضاة, الأزمة القطرية السعودية, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, التصعيد ضد قطر, استثمارات قطر, قنوات بي إن سبورت, الاتحاد الآسيوي لكرة القدم, الاتحاد السعودي لكرة القدم, السعودية, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المنتخب الوطني الروسي للسباحة الإيقاعية، أثناء دورة تدريبية في مركز لتدريب الفرق الوطنية الروسية أوزيرو كروغلويه في منطقة موسكو
    مثل سمكات البحر...هكذا يتدرب المنتخب الروسي للسباحة الإيقاعية
    كيف ستتم لعبة الكيماوي في دوما السورية الآن
    كيف ستتم "لعبة الكيماوي" في دوما السورية الآن
    التوتر بين الهند وباكستان
    التوتر بين الهند وباكستان
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك