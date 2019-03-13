في حضور الأمراء... وداع مهيب للأمير السعودي الشاب

شيع عدد كبير من الأمراء والمسؤولين السعوديين، يوم أمس الثلاثاء، جثمان الأمير فيصل بن بدر بن فهد آل سعود إثر وفاته بشكل مفاجئ مساء الاثنين.

وجرى تشييع الجثمان بحضور مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود، وأمير منطقة الرياض فيصل بن عبدالعزيز، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وعدد من الأمراء من مسجد الإمام تركي في مدينة الرياض، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

​وكان الديوان الملكي السعودي أصدر بيانا، نعى فيه الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، الذي ينتمي لفرع الأمير سعد، شقيق الملك المؤسس للسعودية، عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.

ونعى نادي النصر السعودي، الأمير الشاب، حيث كان فيصل عضو شرف في النادي، بل وحضر مباراة النصر والاتفاق الجمعة الماضية.