أكد مفوض سياسة الجوار والتوسع الأوروبي يوهانس هان أن الاتحاد الأوروبي لا يشجع على عودة اللاجئين إلى سوريا، ولا يقف أمامهم.

أمستردام-سبوتنيك. قال هان في الجلسة الافتتاحية لأيام الحوار في البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء: "بعض اللاجئين يختار الرجوع إلى سوريا، والأمم المتحدة توصي بذلك إذا توفرت شروط العودة، أما الاتحاد فلا يشجع على العودة ولا يقف عائقا أمامهم".

© Sputnik . Firas al-Ahmad أكثر من 700 لاجئ سوري يعودون إلى أرض الوطن خلال الـ24 الساعة الأخيرة

وأضاف هان: "ينبغي أن تتم هذه العملية بتقديم الدعم الإنساني للنازحين داخليا وخارج سوريا، نحن بحاجة إلى تبيين الشروط المطلوبة لنشجع اللاجئين على الرجوع إلى سوريا".

في الوقت الذي تستمر فيه عودة اللاجئين من دول الجوار، حيث ذكر مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا يستقبل أعدادا من اللاجئيين العائدين لأرض الوطن حيث استقبل أكثر من 700 لاجئ قد عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن في يوم أمس.

قال المركز في بيان له بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 722 لاجئا إلى أرض الوطن من لبنان والأردن، من بينهم 87 لاجئا (27 امرأة و45 طفلا)،

من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 635 شخصا (191 امرأة و324 طفلا)عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.