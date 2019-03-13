أمير سعودي يزور رام الله في مهمة خاصة

زار أمير سعودي مدينة رام الله الفلسطينية، التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

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واستقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، الاثنين الماضي، رئيس مؤسسة الإغاثة التعليمية الأمير السعودي منصور بن مسلم.

وتم اللقاء في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، بحضور وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ووكيل الوزارة بصري صالح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ورحب الحمد الله بالأمير بن مسلم والوفد المرافق له، ونقل له تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ودعا إلى ضرورة تكثيف الزيارات العربية لفلسطين.

وأشاد الحمد الله بتوقيع اتفاقية التعاون ما بين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ومؤسسة الإغاثة التعليمية، بهدف تطوير التعليم والبيئة التعليمية، وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال تطبيق التعليم المتكافئ والشامل للجميع.

وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الدعم السعودي المتواصل، والمواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وشدد على أهمية التعليم في فلسطين لما له من دور في الحفاظ على ديمومة القضية الفلسطينية.