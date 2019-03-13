"معظمهم مصريون"... الكويت تصدم الوافدين بقرار مفاجئ

وقالت صحيفة " القبس " الكويتية، إن "إنهاء الخدمة جاء بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية ضمن خطة تطبيق سياسة الإحلال".

وكشف مصدر تربوي للصحيفة الكويتية، عن الأسماء التي رفعت إلى الوزير لاعتمادها، مشيرا إلى أن التخصصات المشمولة بالإحلال هذا العام تتمثل في 7 مواد دراسية هي تربية إسلامية، واجتماعيات، وكهرباء، وعلم نفس، وأحياء، وتاريخ، وحاسب آلي.

وتوقع المتحدث، أن "يتم إخطار المناطق التعليمية لإبلاغ المعلمين المنتهية خدماتهم خلال الشهر الحالي"، مؤكدا أن "سياسة الإحلال مستمرة وفقا لمعطيات ديوان الخدمة المدنية، والأعداد المطلوبة سنويا من كل قطاع".

بدورها، قالت مصادر في وزارة التربية الكويتية، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، إن عددا كبيرا يكاد يقترب من 95% من القائمة التي أصدرتها الوزارة من المصريين. وأضافت المصادر أنه سيتم إبلاغ المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين الذين شملهم القرار خلال اليومين المقبلين لترتيب أوضاعهم، وإنهاء كافة متعلقاتهم، تمهيدا لمغادرة الكويت خلال شهر يوليو/ تموز المقبل.