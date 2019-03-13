البحرين توقف تحليق طائرات "بوينغ 737" فوق أراضيها

وأكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد أن البحرين قد أوقفت طائرات بوينغ 737 ماكس من استخدام مطار البحرين الدولي أو التحليق في الأجواء البحرينية كإجراء احترازي، حسب صحيفة "الأيام" البحرينية.

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS بعد حادث الطائرة الإثيوبية... ترامب يتحدث إلى رئيس "بوينغ"

وأضاف الوزير أنه لا يوجد في سجلات البحرين "هذا الطراز من الطائرات إلا من شركة واحدة كانت تستخدمها في وقت سابق، وتم إيقافها من قبل الشركة".

وعلقت شركات طيران عديدة حول العالم عمل طائرات بوينغ 737 ماكس، كما منعت دول أخرى عبور الطائرات فوق أراضيها.

تأتي قرارات دول العالم، بعد حادثة سقوط الطائرة الإثيوبية ووفاة كل ركابها وطاقمها.

تشير بيانات التداول ليوم الثلاثاء في بورصة نيويورك للأوراق المالية، إلى أن قيمة أسهم "بوينغ" تراجعت بنسبة 6.15 في المائة لتصل إلى 375.41 دولار للسهم الواحد. وفي يوم الاثنين الماضي بلغت نسبة انخفاض قيمة الأسهم 5.33 في المائة وفي ختام يومين — أكثر بقليل من 11 في المائة. أما في يوم الجمعة الماضي (قبل الكارثة) كانت القيمة السوقية لشركة "بوينغ" 422.54 دولار للسهم الواحد.