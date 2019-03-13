رئيس أركان الجيش الجزائري: الشعب يعرف كيف يتعامل مع الأزمات

قال نائب وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق قايد صالح، إن الشعب الجزائري يعرف كيف يتعامل مع الأزمات.

وأشاد قايد صالح بالعلاقة الوطيدة بين الجيش وشعبه.

وتابع رئيس الأركان: "لا أمل إطلاقا من الافتخار بعظمة الثقة التي تربط الشعب بجيشه".

ونقلت قناة النهار الجزائرية، عن نائب وزير الدفاع الوطني، قوله إن أمن الجزائر أمانة غالية لدى أفراد الجيش.

وتابع قايد صالح خلال زيارة عمل إلى المدرسة العليا الحربية: "أمن الجزائر وسيادتها أمانة غالية لدى أفراد الجيش".

وأضاف رئيس الأركان: "الحفاظ على هذه الأمانة الغالية الشغل الشاغل للجيش، ونتعهد بالحفاظ على هذه الأمانة مهما كانت الظروف والأحوال".

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي، مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.

ووجه بوتفليقة بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه، الاثنين 11 مارس/آذار، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، كما قرر إنهاء مهام الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الانتخابات.

لكن قرارات بوتفليقة لم تهدئ غضب المتظاهرين، الذيين ما زالوا يواصلون احتجاجاتهم في الشوارع مطالبين بتنحيه فورا.