اعتقال عصابة تمتهن "المخدرات وأمورا مخلة بالشرف" في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، اعتقال خمسة رجال وأربع نساء يمتهنون بيع وتعاطي المخدرات وحبوب الهلوسة وأمورا مخلة بالشرف وكذلك الإتجار بالبشر في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، مشيرة إلى أن فتاة من أهالي بغداد وجدت بحوزتهم.

وقال المتحدث باسم الداخلية، في بيان، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في الوزارة القت القبض على عصابة مكونة من تسعة متهمين خمسة رجال وأربعة نساء يمتهنون بيع وتعاطي المخدرات وحبوب الهلوسة وأمور مخلة بالشرف وكذلك الاتجار بالبشر في الجانب الأيمن من مدينة الموصل"، كما نقل موقع "السومرية نيوز".

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وأوضح أن "عملية القبض تمت استنادا لمعلومات جهاز الأمن الوطني، وبالجرم المشهود"، مبينا أن "فتاة من أهالي بغداد وجدت بحوزتهم، فضلا عن 88 حبة مخدرة ومسدس".

وأشار إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق فني مشترك، وقد تم إحالتهم للقضاء للأكمال أوراقهم التحقيقية".