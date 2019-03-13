قيادي جزائري: الرئيس بوتفليقة استجاب للكثير من مطالب الشعب

وأضاف بولحية في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، "أعتقد، ومن وجهة نظري الشخصية، أن قرارات أو مقترحات الرئيس وبكل صراحة بعد كل هذا الحراك الشعبي والاحتجاج والرفض للترشح للعهدة الخامسة"، أن الرئيس استجاب للكثير من مطالب الشعب بتلك القرارات.
وتابع بولحية، "هناك الكثير من الاجتهادات تجري الآن ما بين الذي رفض مقترحات الرئيس جملة وتفصيلا، وبين الذي قبل ورضي بهذا الطرح والرؤية لم تتضح بعد".
وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين الماضي عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.
ووجه بوتفليقة بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج".
وتشهد الجزائر، منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.
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