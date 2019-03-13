مقتل 4 أشخاص بغارات للتحالف غربي اليمن

قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب خامس، بغارات شنها طيران التحالف العربي، اليوم الأربعاء، على مواقع في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

ذكرت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، أنه عثر في محافظة حجة على أشلاء مكتملة لأربعه مواطنين، بينما لم يتم التعرف على أشلاء متفحمة جراء الغارات في خدلان بمديرية مستبأ.

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وكانت القناة قد ذكرت، في وقت سابق، أن مواطنين اثنين قتلوا وجرح ثلاثة أخرين، إثر استهداف طيران التحالف لسيارة متسوقين في منطقة خدلان.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.