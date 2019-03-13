ارتفاع عدد وفيات الرضع في تونس

أعلن المتحدث باسم النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية التونسية، بسفيان السليطي، ارتفاع حالات وفيات الرضع في مستشفى "وسيلة بورقيبة" في العاصمة التونسية.

وقال السليطي في تصريح لموقع "نسمة" التونسي، اليوم الأربعاء، وصول حالات الوفاة بين الرضع إلى 15 حالة وفاة، بعد تسجيل حالة جديدة صباح اليوم.

وأشار السليطي إلى أنه تم مباشرة 15 قضية طبقا للفصل 215 من المجلة الجزائية، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في أقرب وقت.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الأول الاثنين، وفاة 12 رضيعا، ووجود 7 في غرف الإنعاش، في أحد المستشفيات الحكومية، بعد تلقيهم تطعيما فاسدا.

وشهدت تونس وفاة 11 طفلا على مدار يومين 8، 9 مارس/ آذار، إثر تناولهم محلول للعلاج داخل مركو للولادة والرضع.

وقالت سونيا بن شيخ، القائمة بأعمال وزير الصحة في تونس، خلال مؤتمر صحفي، إنها "بصدد كشف ومحاسبة كل المقصرين في قضية وفاة الرضع، ونفت أن تكون الأدوية واللقاحات سبب وفاة الرضع"، مضيفة أن جهات عدة مهمتها فحص صلاحيات الدواء.

وأشارت إلى أن "لجنة الخبراء تعمل على فحص أسباب وفاة الرضع"، مؤكدة أن أسباب الوفاة تعود إلى إصابتهم بالتهابات داخل المستشفى، مشيرة إلى أن عدوى انتقلت في قسم الرضع وأدت إلى حالات الوفيات.

من جانبه أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، عن فتح بحث إداري للوقوف على ملابسات هذا الحادث، متوعداً بمحاسبة كل من سيكشف عنه هذا البحث.

بينما قرر وزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف الاستقالة من منصبه على خلفية وفاة الرضع.