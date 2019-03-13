عودة لحجب مكالمات "واتسآب" في السعودية

توقفت خدمة المكالمات الصوتية والمرئية في تطبيق "واتسآب" مجددا في السعودية، بعد أن عملت بشكل مفاجئ صباح اليوم واستمرت لساعات قبل أن تتوقف مجددا.

أكد الخبير في التطبيقات عبد الله السبيعي "‏‫تم حجب مكالمات الفيديو والاتصال لواتسآب وسبب عمله اليوم هو تغير IP مثل ما توقعنا"، كما نقل موقع "سبق".

وأكدت وزارة الاتصالات سابقا رفع الحجب عن التطبيقات التي تعمل لديها خاصية الاتصال المرئي والصوتي مشددة في الوقت ذاته أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة ستشرف على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل مع شركات الاتصالات لإتاحة ورفع الحجب عما يتوافق مع المتطلبات.

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وكان عدد من مستخدمي تطبيق "واتسآب" بالسعودية، قد تمكنوا صباح اليوم من إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر التطبيق، وأكد عدد كبير منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجربتهم للخدمة، فيما اشتكى عدد آخر من عدم عمل الخدمة لديهم حتى الآن.