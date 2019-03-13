السيستاني لروحاني: نرحب بتعزيز العلاقات مع دول الجوار بناء على احترام السيادة وعدم التدخل

القاهرة، سبوتنيك. وبحسب بيان لمكتب السيستاني، تناول استقباله لروحاني في العراق، أبدى السيستاني "ترحيبه بأي خطوة في سبيل تعزيز علاقات العراق بجيرانه، وفقاً لمصالح الطرفين، وعلى أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وشدد السيستاني على "ضرورة أن تتسم السياسات الإقليمية والدولية في هذه المنطقة الحساسة بالتوازن والاعتدال، لتجنب شعوبها مزيداً من المآسي والأضرار".
وكان الرئيس حسن روحاني، قد قام بزيارة للعراق، منذ أكثر من يومين، في وقت استقبل المرجع الديني العراقي، الرئيس روحاني، في بيته بمدينة النجف، كما زار وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، السيستاني في منزله.
وقال الموقع العراقي إن "روحاني وصل صباح اليوم إلى مدينة النجف"، مضيفا أنه "زار السيستاني في منزله بالمدينة القديمة حال وصوله للنجف مباشرة".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)