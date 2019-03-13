السيستاني لروحاني: نرحب بتعزيز العلاقات مع دول الجوار بناء على احترام السيادة وعدم التدخل

أكد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، للرئيس الإيراني، حسن روحاني، حرص العراق على تعزيز العلاقات مع دول الجوار، على أساس من احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

القاهرة، سبوتنيك. وبحسب بيان لمكتب السيستاني، تناول استقباله لروحاني في العراق، أبدى السيستاني "ترحيبه بأي خطوة في سبيل تعزيز علاقات العراق بجيرانه، وفقاً لمصالح الطرفين، وعلى أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وأشار السيستاني إلى أن "أهم التحديات التي يواجهها العراق في هذه المرحلة هي مكافحة الفساد، وتحسين الخدمات العامة، وحصر السلاح بيد الدولة وأجهزتها الأمنية، مبدياً أمله أن تحقق الحكومة العراقية تقدماً مقبولاً في هذه المجالات".

وشدد السيستاني على "ضرورة أن تتسم السياسات الإقليمية والدولية في هذه المنطقة الحساسة بالتوازن والاعتدال، لتجنب شعوبها مزيداً من المآسي والأضرار".

وكان الرئيس حسن روحاني، قد قام بزيارة للعراق، منذ أكثر من يومين، في وقت استقبل المرجع الديني العراقي، الرئيس روحاني، في بيته بمدينة النجف، كما زار وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، السيستاني في منزله.

وقال الموقع العراقي إن "روحاني وصل صباح اليوم إلى مدينة النجف"، مضيفا أنه "زار السيستاني في منزله بالمدينة القديمة حال وصوله للنجف مباشرة".