أكثر من 900 منشأة و24 ألف فرصة عمل في مدينة صناعية سورية

وفقا لإدارة المدينة الصناعية في حسياء فقد وصل عدد المستثمرين حاليا إلى 905 برأسمال إجمالي بلغ أكثر من 187 مليار ليرة سورية يوفرون عبر منشآتهم ومشاريعهم نحو 24 ألف فرصة عمل كما تحققت إيرادات خلال الشهر الأول من العام الحالي قدرت بأكثر من 113 مليون ليرة سورية، كما نقلت وكالة "سانا".
وأشار المنصور إلى أن المدينة الصناعية تضم صناعات استراتيجية منها معامل درفلة الحديد وصهر المعادن ومصنعان للسيارات عاودا الإنتاج مؤخرا ومعمل اللواقط الشمسية وعدد من المنشآت الغذائية لافتا إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لجميع منشآت حسياء اليوم نتيجة زيادة مساحة الأمن والاستقرار الذي تعيشه محافظة حمص ووصلت نسبة المساحة المباعة في حسياء إلى نحو 63% من المقاسم المخصصة.
وأشار بعض أصحاب المنشآت والقائمين عليها إلى أن الصناعيين واصلوا رغم الظروف الصعبة والإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سوريا العمل والإنتاج وإيجاد البدائل في كل القطاعات عبر الاستفادة من الخبرات المحلية.
يشار إلى أن المدينة الصناعية في حسياء حققت خلال العام الماضي إيرادات تقدر قيمتها بـ 2 مليار و467 مليون ليرة سورية.
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