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18:50 13 مارس/ آذار 2019
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    معرض السعودية الدولي الأول للطيران

    بأيدي سعودية... عرض طائرات دون طيار (صور)

    © Sputnik . MOHAMED ALBAKHEET
    العالم العربي
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    تعرض مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية خلال مشاركتها في المعرض السعودي الدولي للطيران 2019، الذي يقام بنسخته الأولى في العاصمة الرياض، خمساً من طائراتها المسيرة، التي تم تصميمها وتصنيعها وتطويرها بأيدي باحثين سعوديين.

    وتمتاز هذه الطائرات المصنعة من الألياف الزجاجية والكربونية، بخفة وزنها وقوة تحملها، وصعوبة التقاطها عبر أجهزة الرادار والاستطلاع، وفقا لوكالة "واس".

    وتستخدم هذه الطائرات التي قدمتها مدينة العلوم والتقنية لزوار المعرض والمتمثلة في "صقر1 ، وصقر2 ، وصقر4 ، والنورس ، وطائرة المسح الجوي"، للاستطلاع النهاري والليلي ومهام المراقبة.

    وتحتوي هذه الطائرات على أجهزة استشعار كهروضوئية يتم برمجتها من خلال غرفة تحكم أرضية وكذلك جهاز تحكم آلي هو المعني في قيادة الطائرة، وتوجد بها برامج تمكن الطائرة في التعامل والتكيف مع الظروف البيئية للطيران كالتعامل مع الرياح ودرجات الحرارة المختلفة والهبوط أو الصعود الاضطراري للطائرة أو الانحراف عن مسار الطيران، كما تحتوي الطائرات على أجهزة اتصالات يتم من خلالها النقل المباشر والمستمر للصور والفيديو من الطائرة إلى غرفة التحكم، كما يمكن تغيير المسار والأهداف من خلال الاتصال المباشر بالطائرة وهي في الجو.

    ويركز المعرض السعودي الدولي للطيران على أربعة محاور أساسية في مجال الطيران هي، الطيران التجاري، والطيران الخاص والعام، والبنى التحتية للمطارات والموردين، وقطاع الدفاع والفضاء.

    ويهدف المعرض إلى زيادة تواصل صناعة الفضاء والطيران مع المملكة العربية السعودية، كما سيوفر منصة مثالية لربط المحترفين في جميع مجالات الصناعة الجوية، بمشاركة أكثر من 265 شركة دولية ومحلية تعرض آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا وخدمات الطيران.

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    الكلمات الدلالية:
    طائرات بدون طيار, السعودية
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