تسجيل
18:49 13 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    احتجاجات الجزائر

    قيادي في الحزب الحاكم: هناك من رشحوا بوتفليقة لانتخابات الرئاسة ولم يترشح هو

    © REUTERS / PHILIPPE WOJAZER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال إبراهيم بولحية، عضو حزب "جبهة التحرير الوطني" في الجزائر، إن الرئيس بوتفليقة يعرف الشعب جيدا ودائما ما ينزل عند رغباته.

    وأكد بولحية، في مقابلة صحفية مع "سبوتنيك" ستنشر لاحقا، أن الرئيس بوتفليقة اعتاد على الشعب الجزائري، وكذا اعتاد عليه الشعب في الأيام الصعبة، حيث يوجه الرئيس رسائل إلى الشعب ويقترح الحلول، وفي النهاية ينصاع لرغبات الشعب، ولم يدخل الرئيس بوتفليقة في صراع مع الشعب طوال فترة حكمه، وهذا هو تاريخه ومساره.

    العهدة الرابعة

    الأخضر الإبراهيمي
    © REUTERS / Denis Balibouse
    الأخضر الإبراهيمي ينفي أنباء تكليفه برئاسة ندوة الحوار الوطني في الجزائر
    وتابع بولحية، إنه عندما استشعر بوتفليقة رغبته في العهدة الرابعة، عزف عن الترشح ولكن كان هناك من رشحوه.

    وأضاف عضو "جبهة التحرير الوطني"، الرئيس معتاد دائما على احترام الإرادة الشعبية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وأعتقد أن عدوله عن  الترشح ورفضه للعهدة الخامسة كان صريحا فيها.

    وتابع إبراهيم بولحية، عضو حزب "جبهة التحرير الوطني": سبق وقلت أن الرئيس حتى في العهدة الرابعة لم يكن راغبا في الترشح وتلك شهادتي أمام الله والتاريخ، الرجل قال لأنصاره وقتها

    "من غير المعقول أن أترشح وأنا على مقعد… وسألهم لماذا لا تترشحون أنتم"، كلهم رفضوا، وهذا ما تؤكده الفقرة التي قالها الرئيس في بيانه الأخير، بأنه لم يكن راغبا في الترشح قط.

    مصير الشعب

    وأشار بولحية، إلى أن هناك من قاموا بترشيح الرئيس ولم يترشح هو، وفي الأخير سيكون الشعب الجزائري بكل أطيافه، كل الجزائريين من السياسيين والمثقفين والمسؤولين حريصين على أمن واستقرار البلاد، وأتمنى من كل قلبي أن يختفي عن المشهد الآن كل الذين يلفظهم الشارع والشعب وأن يتموقعوا في الصفوف حتى تمر هذه العاصفة ويمسك الشعب بمصيره.

    طلاب جزائريون يشتبكون مع قوات حفظ الأمن خلال مظاهرة في العاصمة الجزائر، وذلك خلال احتجاجات على محاولة الرئيس الجزائري المريض عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 26 فبراير/ شباط 2019.
    © AFP 2018 / Ryad Kramdi
    بعد بيان المعارضة... حكومة الجزائر: ليس هناك وصفة سحرية ولكن الحوار هو الحل
    وأعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس الاثنين، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.

    ووجه بوتفليقة بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة، خلفا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج".

    وتشهد الجزائر، منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة، تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة، وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.

    انظر أيضا:

    الأخضر الإبراهيمي ينفي أنباء تكليفه برئاسة ندوة الحوار الوطني في الجزائر
    بعد بيان المعارضة... حكومة الجزائر: ليس هناك وصفة سحرية ولكن الحوار هو الحل
    آلاف من الطلبة والمعلمين يتظاهرون وسط الجزائر
    باحث سياسي: الوضع مازال ملتبسا في الجزائر... ومخاوف من إنتاج نسخة معدلة من الوضع الراهن
    أول تعليق روسي على الأحداث في الجزائر
    الكلمات الدلالية:
    ترشح بوتفليقة للرئاسة, الجزائر, الحكومة الجزائرية, عبد العزيز بوتفليقة, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    منظر لمدينة نوفوسيبيرسك ليلا
    مدن روسيا... نوفوسيبيرسك وكراسنويارسك بعيون الطائر
    كيف ستتم لعبة الكيماوي في دوما السورية الآن
    كيف ستتم "لعبة الكيماوي" في دوما السورية الآن
    أقوى محرك صواريخ في العالم
    أقوى محرك صواريخ في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك