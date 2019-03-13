على وقع "ملف الجولان"... نتنياهو يوجه رسالة عاجلة إلى إيران و"حزب الله"

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة عاجلة وصارمة إلى كل من إيران و"حزب الله" اللبناني.

وقال نتنياهو إن "إسرائيل لن تسمح لكم بالتموضع عسكريا في سوريا. سنواصل العمل بطرق مكشوفة وخفية من أجل إحباط مؤامراتكم".

إسرائيل لن تسمح لكم بالتموضع عسكريا في سوريا. سنواصل العمل بطرق مكشوفة وخفية من إجل إحباط مؤامراتكم. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 13, 2019

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، هدد من خلالها "حزب الله" اللبناني وإيران، بدعوى إقامتهما بنية تحتية إرهابية تشكل جزءا آخر من الأنشطة الإيرانية ضد إسرائيل.

وقال نتنياهو، في تغريدة ثانية:

لديّ رسالة واضحة أرسلها إلى إيران وحزب الله: نعلم ما تقومون به ونعلم أين تقومون بذلك.

وتابع:

ما كشفنا النقاب عنه هذا الصباح ليس إلا غيض من فيض مما نعرفه. وكشفنا هذا الصباح النقاب عن بنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله، على حدودنا الشمالية في الجولان.

كشفنا هذا الصباح النقاب عن بنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله على حدودنا الشمالية في الجولان.



هذا يشكل إنجازا مهما جدا بالنسبة للاستخبارات الإسرائيلية وللقدرات العملياتية التي يتمتع بها جيش الدفاع الإسرائيلي. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 13, 2019

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلا:

هذا يشكل إنجازا مهما جدا بالنسبة للاستخبارات الإسرائيلية وللقدرات العملياتية التي يتمتع بها جيش الدفاع الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم، صباح اليوم، الأربعاء، أن "حزب الله" اللبناني ينشط للتموضع في الجولان السوري من خلال إقامة خلية للعمل ضد أهداف إسرائيلية، حيث كشف النقاب عما أسماه الجيش وحدة "ملف الجولان"، وهي في مراحل إنشائها الأولية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له، صباح اليوم الأربعاء، نشره على حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "جيش الدفاع الإسرائيلي يكشف عن محاولة المحور الشيعي لإقامة وتثبيت وحدة سرية لتتمتع بقدرات أكبر من الماضي للعمل ضد إسرائيل انطلاقًا من الشق السوري لهضبة الجولان".