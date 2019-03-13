أمريكا تسقط الإشارة إلى "الاحتلال" الإسرائيلي لمرتفعات الجولان في تقرير حقوقي سنوي

ولم يشر قسم منفصل من التقرير، خاص بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهما منطقتان احتلتهما إسرائيل إلى جانب مرتفعات الجولان، في حرب عام 1967، إلى أن تلك الأراضي "محتلة" أو "تحت الاحتلال". وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وتزامن هذا التغيير الأمريكي، مع تعهد السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن تعترف واشنطن، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، جنوب غربي سوريا.
وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن غراهام الذي قام بجولة في هضبة الجولان، برفقة نتنياهو، والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، أول أمسن الاثنين، قال إنه "يتعهد بالعمل من أجل أن تعترف واشنطن بسيادة إسرائيل على المرتفعات الاستراتيجية هضبة الجولان"، بحسب ما نقلت "الأناضول".
הסנאטור הרפובליקני הבכיר לינדזי גרהאם לאחר סיור בגולן עם נתניהו: "אשוב לסנאט בארצות הברית ואעבוד עם הסנטור טד קרוז להתניע מהלך להכרה בגולן כחלק ממדינת ישראל עכשיו ולתמיד" @BarakRavid— החדשות 13 (@newsisrael13) ١١ مارس ٢٠١٩
(צילום: עמוס בן גרשום/לע״מ) pic.twitter.com/SrAZ4bxz5a
وتابع غراهام:
هنا، أنا أقف في إحدى أهم المناطق في إسرائيل، لمن سنعيدها؟ لبشار الأسد، لا أعتقد ذلك.
وقال: سيكون ذلك بمثابة منحها لإيران"، مشيرا إلى أن "المصلحة الأمريكية تكمن في أن تعيش إسرائيل بأمان، وفي أن تتمتع بالأمن وبالازدهار. ولماذا؟ بسبب القيم المشتركة، والأعداء المشتركين، فمن الناحية العسكرية إنها أفضل دولة بالنسبة للولايات المتحدة وسط هذه المنطقة الحافلة بالمشاكل".
وأوضح غراهام، قائلا:
أريد نقل رسالة بسيطة مفادها أنني سأعود لمجلس الشيوخ، حيث سأعمل مع السيناتور كروز، على بدء حراك يسعى إلى الاعتراف بالجولان كجزء من دولة إسرائيل لأبد الأبدين.
وكتب نتنياهو تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، الأحد الماضي، جاء فيها أنه سيستضيف الاثنين، السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، الصديق المقرب لإسرائيل، ويرافقه لمرتفعات الجولان.
رئيس الوزراء نتنياهو تجول اليوم في الجولان برفقة السيناتور غرهام والسفير الأمريكي وقال: الجولان كان دائما جزءا من إسرائيل, منذ أول أيام تاريخنا وهو جزء من إسرائيل منذ 1967. يجب على الجولان أن يبقى جزءا من إسرائيل إلى الأبد ومن المهم أن المجتمع الدولي سيعترف بذلك, وخاصة أمريكا. pic.twitter.com/hiBYGKhOCh— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ١١ مارس ٢٠١٩
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