لقطة "أبوية" من أمير قطر خلال مهرجان سباق الهجن (فيديو)

شهد مهرجان سباق الهجن السنوي، لقطة أبوية من الأمير تميم بن حمد آل ثاني، خلال تتويج الفائزين بالجوائز.

وتوج تميم الفائزين، لتحتكر هجن الشيحانية ألقاب السباق.

وحرص الأمير تميم على حمل أحد الأطفال المتواجدين في المهرجان، واصطحبه معه إلى خارج مضمار السباق.

#شاهد.. لقطة أبوية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال تتويج الفائزين بجوائز المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني pic.twitter.com/tVaoX5lNhm — أخبار قطر (@AlArabNewsPaper) March 13, 2019

وحضر المنافسات والتتويج عدد من الشيوخ وأبناء القبائل وجمهور غفير من محبي رياضة الهجن.

يذكر أن ختام منافسات المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف "صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني"، أقيمت في مضمار الشيحانية عصر الأربعاء.