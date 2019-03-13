السعودية: لا نمتلك طائرات "بوينغ 737 ماكس"

أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه لا توجد طائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس" مسجلة لدى المملكة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أضاف المتحدث أن أجواء المملكة خالية من هذا النوع من الطائرات.

© AP Photo / Kin Cheung بوينغ تتحدى الجميع: لدينا ثقة كاملة في سلامة الطائرات "737 ماكس"

وكان عدد من الدول وشركات طيران عملاقة أمرت بتعليق استخدام طائرات بوينغ الأمريكية، (طراز 737 ماكس) منذ حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية الأحد الماضي.

ولقي157 شخصا مصرعهم، الأحد الماضي في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وذلك بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وتعتبر هذه الكارثة هي الثانية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بالنسبة للطائرات من نوع "بوينغ من طراز 737 ماكس"، وذلك بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون أر" للخطوط الجوية الإندونيسية يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.