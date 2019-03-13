وزير السياحة التونسي: عدد السياح الروس إلى تونس يزداد كل عام ونسعى لتلبية متطلباتهم

صرح وزير السياحة التونسي، روني الطرابلسي، اليوم الأربعاء، أن 630 ألف سائح روسي زاروا تونس العام الماضي، ونبذل جهودنا لتلبية متطلباتهم.

موسكو — سبوتنيك. قال وزير السياحة التونسي خلال مؤتمر صحفي في مبنى المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا": "630 ألف سائح روسي زاروا تونس العام الماضي والآن وفقا لتذاكر الطائرات التي تم شراؤها، نحن نعول على أن يكون عددهم ما لا يقل عن 725 ألف سائح، وهذا العدد ينمو وسيصبح أكبر،… نحن نعمل مع مشغلي السياحة في روسيا، ونقوم بزيادة الفعاليات التي هي خارج الفنادق أيضا، مثل النوادي الليلية، لدى السائح الروسي متطلبات خاصة وهذا نأخذه بعين الاعتبار في عملنا، نحن نفكر بتنظيم التنس والغولف في الفنادق التونسية للسياح الروس، وسنفعل كل ما بوسعنا لتلبية حاجات السائح الروسي".

© Sputnik . Eugene Odinokov طرق تمكنك من السياحة في أوروبا والاستمتاع بإجازتك بأرخص الأسعار

وأضاف الطرابلسي: "كل عام نتخذ خطوات جديدة إلى الأمام في هذا الاتجاه، نحن نعتبر السوق الروسية هامة جدا بالنسبة لنا، والعديد من السياح الروس توجهوا إلى تونس كبديل لهم عن مصر وتركيا في وقت سابق، والآن لا نريد أن نخسرهم ".

وأوضح وزير السياحة التونسي "أن هناك نقصا في اليد العملة التونسية في السياحة، نحن نحتاج لبناء فنادق جديدة، وخدمات جديدة، حيث إن اليد العاملة المختصة هاجرت إلى أوروبا ونعاني من نقصها، لذلك وفي إطار وزارة السياحة قمنا بتنظيم عمل 8 مدارس خاصة، يدرس فيها حوالي 150 طالبا، سيكون لديهم إمكانية في ما بعد للحصول على شهادة جامعية، في جامعة تخرج طلاب مختصين بالسياحة".

والجدير بالذكر أن موسكو تستضيف في الفترة 12 — 14 آذار/ مارس الحالي، فعاليات الدورة الـ26 لمعرض موسكو للسفر والسياحة الدولي.

ويشارك في هذا المعرض، الذي ينظم سنويا، أكثر من 1800 شركة من 54 دولة أجنبية، ويعرض في القاعات الست للمعرض، أجنحة لـ52 إقليم ومنطقة روسية. ويشارك في هذا المعرض عدد من الدول العربية، من بينها في هذه السنة، مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ولبنان والسودان ومصر وتونس والمغرب والأردن، وغيرها.