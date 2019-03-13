محكمة سودانية تفرج عن ابنة زعيم المعارضة الصادق المهدي

قضت محكمة الاستئناف في الخرطوم، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن نائب رئيس "حزب الأمة" المعارض، مريم الصادق المهدي، بعد أن قضت المحكمة بسجنها أسبوعا.

ووفقا لما نشرته تقارير صحفية سودانية، قررت محكمة الاستئناف الإفراج عن ابنة زعيم المعارضة، عقب ثلاثة أيام من اعتقالها.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH محكمة طوارئ سودانية تقضي بسجن ابنة الصادق المهدي

وجاء حكم الحبس بحق مريم المهدي، بعد أن جرى اعتقالها مع أعضاء آخرين، بالتزامن مع انطلاق مظاهرة من دار الأمة إلى البرلمان احتجاجا على قانون الطوارئ.

وقضت المحكمة على شقيقتها، رباح المهدي بغرامة قدرها 1000 جنيه سوداني، والسجن شهرا في حال عدم الدفع.

وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير في شهر فبراير/ شباط الماضي حالة الطوارئ، التي أفرزت سلسلة إجراءات من بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية ضد البشير منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، واندلعت هذه المظاهرات بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية، حتى تطورت المطالب لرحيل نظام الرئيس عمر البشير.