71 مليون دولار قيمة الطائرة الواحدة... كل ما تريد معرفته عن معرض الطيران السعودي (صور)

فتحت شركات الطيران أبواب الطائرات في مدرج نادي الطيران السعودي في الثمامة شمال مدينة الرياض بمسافة 80 كم، خلال المشاركة في المعرض الدولي للطيران الأول في السعودية، بهدف تسويق وعرض الطائرات للبيع.

تجولت "سبوتنيك"، بين أروقة المعرض والتقت برؤساء شركات الطيران في العالم وممثليهم التنفيذيين، وقائدي الطائرات، ورصدت الطائرات المدنية والعسكرية المشاركة في المعرض.

في البداية يقول رئيس شركة الطائرات المدنية سوخوي "SUKHOI" الروسية، الروسي ألكسندر روبتسوف، إن أهمية المشاركة في المعرض تهدف إلى الاهتمام بالسوق المحلي وتطوير العلاقات في مجال الطيران المدني والخاص، مشيرا إلى أن الطائرات الروسية من أكثر الطائرات المتطورة في العالم، وتتمتع بالرفاهية والجودة، وانخفاض سعرها.

وعبر عن سعادته بالمشاركة في المعرض، وزيادة التعاون بين السعودية وروسيا في كافة المجالات.

زوار المعرض

من جانبه قال المدير العام في الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة "امبراير" للطيران، المهندس حسين الدباس، إن المعرض الدولي للطيران في السعودية من أهم المعارض في العالم لوجوده في أكبر سوق طائرات في منطقة الشرق الأوسط، وما يشهده من إقبال كبير من الزوار بين رجال أعمال، وشركات طيران عالمية، ولعرضه على شركات السعودية ورجال الأعمال.

طائرة امبراير

وبين الدباس خلال حديثة لـ"سبوتنيك"، إن شركة "امبراير" تعتبر ثالث أكبر شركة في العالم في مجال تصنيع الطائرات، وتعرض خلال المشاركة في المعرض أحدث طائرة في العالم "امبراير 190b2"، التي تتسع لـ"114" راكبا، وتسير أكثر من 5 آلاف كم، بدأ استخدامها في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، والهدف من تصنيعها مساعدة مشغلي المطارات في فتح مجال أوسع لرحلات داخلية بين المدن الصغيرة، ووضع رحلات كبيرة في العالم لخدمة الجمهور.

تتميز الطائرة بمحركات قوية، وقلة استهلاك للوقود بالمقارنة بالطائرات الأخرى بنسبة 10%، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على صناعة طائرات خاصة تسع لـ12 راكبا، ويتم تصميمها على رغبات المشتري.

طائرة الحرس الوطني اي اتش اكس ساي "صناعة أمريكية" في معرض السعودية الدولي الأول للطيران © Sputnik . MOHAMED ALBAKHEET

طائرة الحرس الوطني اي اتش اكس ساي "صناعة أمريكية" في معرض السعودية الدولي الأول للطيران © Sputnik . MOHAMED ALBAKHEET

طائرة الحرس الوطني اي اتش اكس ساي "صناعة أمريكية" في معرض السعودية الدولي الأول للطيران © Sputnik . MOHAMED ALBAKHEET

طائرة الحرس الوطني اي اتش اكس ساي "صناعة أمريكية" في معرض السعودية الدولي الأول للطيران © Sputnik . MOHAMED ALBAKHEET

طائرة الحرس الوطني اي اتش اكس ساي "صناعة أمريكية" في معرض السعودية الدولي الأول للطيران © Sputnik . MOHAMED ALBAKHEET

طائرة سكاي برايم في معرض السعودية الدولي الأول للطيران © Sputnik . MOHAMED ALBAKHEET

طائرة إماراتية في معرض السعودية الدولي الأول للطيران © Sputnik . MOHAMED ALBAKHEET

قمرة طائرة أمريكية في معرض السعودية الدولي الأول للطيران © Sputnik . MOHAMED ALBAKHEET

طائرة أمريكية في معرض السعودية الدولي الأول للطيران © Sputnik . MOHAMED ALBAKHEET

طائرة روسية في معرض السعودية الدولي الأول للطيران © Sputnik . MOHAMED ALBAKHEET

طائرة روسية في معرض السعودية الدولي الأول للطيران © Sputnik . MOHAMED ALBAKHEET

طائرة روسية في معرض السعودية الدولي الأول للطيران © Sputnik . MOHAMED ALBAKHEET

طائرة روسية في معرض السعودية الدولي الأول للطيران © Sputnik . MOHAMED ALBAKHEET 1 / 13 © Sputnik . MOHAMED ALBAKHEET طائرة الحرس الوطني اي اتش اكس ساي "صناعة أمريكية" في معرض السعودية الدولي الأول للطيران

قيمة ومدة تصنيع الطائرة

وعن مدة تصنيع الطائرات وقيمتها في سوق الطيران، أوضح الدباس، أن شركة الطيران تمهل المشتري البقاء في قائمة الانتظار 13 شهرا لتنفيذ طلباته، وتجري شركات الطيران في العالم عمليات بيع مائة طائرة في السنة، بأسعار مختلفة لا تقل عن 50 مليون دولار، ولا تزيد على 71 مليون دولار، وتعمل الكميات الكبيرة المطلوب شرائها تأثيرا في سعر الطائرة.

حجم الإنتاج

ولفت الدباس إلى أن حجم إنتاج وبيع شركات الطيران في العالم لفئة "بوينغ" و"إيرباص" خلال العام الماضي وفقا للتقارير الدولية للطيران بلغت 1500 طائرة.

مميزات الطائرة

أشار الدباس، إلى أن شركات طيران تركز خلال عملية التصنيع على عدة مؤشرات، أهمها أمان الطائرة، وتوفير استهلاك الوقود لزيادة الربح، بالإضافة إلى العمل على إنتاج متطلبات حديثه تضمن توفير بيئة آمنة تحوي على رفاهية للمسافر.