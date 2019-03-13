"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين سعوديين في جيزان

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، سقوط قتلى وجرحى من الجيش السعودي، بهجوم شنته في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. قال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"، في تغريدة على موقع "تويتر": "إن الجماعة شنت عملية هجومية على أحد مواقع الجيش السعودي في مشعل بجيزان"، مؤكدا على أن العملية الهجومية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف العسكريين السعوديين.

في سياق آخر، استهدفت "أنصار الله" بعمليات قنص قوات يمنية وسعودية في محور جيزان وقبالة نجران.

اقرأ أيضا: "ألوية العمالقة": "أنصار الله" قصفت الحديدة بالصواريخ

وأفاد مركز إعلام "أنصار الله" بأن مقاتلي الجماعة قنصوا ثمانية من الجيش اليمني قبالة جبل قيس وشرق جبل الدود في محور جيزان.

وأضاف أن "أنصار الله" قنصت خمسة جنود من الجيش اليمني وآخر سعوديا في منطقتي الصوح ورشاحة قبالة نجران.

وعلى مقربة من الحدود السعودية اليمنية، قَنص مقاتلو "أنصار الله" جنديين من القوات السودانية العاملة ضمن التحالف العربي، شمال صحراء مديرية ميدي الواقعة شمال غربي حجة، وفقا للمركز الإعلامي للجماعة.