إسرائيل تشكو "حزب الله" في مجلس الأمن

نشرت القناة العبرية الـ"13" مساء اليوم، الأربعاء، تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، جاء فيها أن إسرائيل توجهت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد "حزب الله" اللبناني على خلفية اكتشاف خلية "ملف الجولان" صباح اليوم الأربعاء.

"תיק הגולן" | ישראל פנתה בתלונה רשמית למועצת הביטחון של האו"ם בעקבות חשיפת תשתית הטרור של חזבאללה ברמת הגולן הסורי: "חזבאללה עדיין לא מוכר כארגון טרור על ידי מועצת הביטחון, למרות מצבור של עדויות והוכחות לפעילות טרור ברורה וחוצת יבשות" — החדשות 13 (@newsisrael13) March 13, 2019

وأفادت القناة العبرية بأن "حزب الله" لم يزل غير معترف به كمنظمة إرهابية لدى مجلس الأمن الدولي، رغم ممارسته "الإرهاب"- على حد زعم القناة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم، صباح اليوم، الأربعاء، أن "حزب الله" ينشط للتموضع في الجولان السوري، من خلال إقامة خلية للعمل ضد أهداف إسرائيلية، حيث كشف النقاب عما أسماه الجيش وحدة "ملف الجولان"، وهي في مراحل إنشائها الأولية.

كشفنا هذا الصباح النقاب عن بنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله على حدودنا الشمالية في الجولان.



هذا يشكل إنجازا مهما جدا بالنسبة للاستخبارات الإسرائيلية وللقدرات العملياتية التي يتمتع بها جيش الدفاع الإسرائيلي. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ١٣ مارس ٢٠١٩

وبعد ذلك، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة عاجلة وصارمة إلى كل من إيران و"حزب الله".

وقال نتنياهو في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "إسرائيل لن تسمح لكم بالتموضع عسكريا في سوريا. سنواصل العمل بطرق مكشوفة وخفية من أجل إحباط مؤامراتكم".