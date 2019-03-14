إعلام جزائري: سقوط طائرة تدريب عسكرية ومقتل قائدها في وهران

أعلنت، قناة "النهار" الجزائرية، عن سقوط طائرة، خلال تمارين الطيران الليلية بالمدرسة العليا للطيران، الطفراوي في وهران.

ونقلت الفضائية الجزائرية، عن مصادر قالت إنها "رسمية"، أن "قائد الطائرة، المدعو بوجادي محمد مهدي قد استشهد إثر سقوط الطائرة".

وأشارت القناة بأن قائد الطائرة الذي قتل في الحادث، كان طالبا شبلا بالمدرسة العليا للطيران، وكان يقوم بتمارين ليلية.

يتبع…