العراق والسعودية يتفقان على موعد فتح منفذ "عرعر" الحدودي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، الاتفاق مع وفد سعودي على افتتاح منفذ عرعر الحدودي في موعد أقصاه أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقالت الهيئة العراقية، في بيان لها، اليوم الخميس: "التقى السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، كاظم العقابي، معالي وزير التجارة والاستثمار السعودي، السيد ماجد القصبي، والوفد المرافق له"، مضيفة أنه تمت مناقشة عدد من المحاور، أهمها ضرورة العمل على توفير كافة المتطلبات اللازمة لفتح منفذ عرعر الحدودي بموعد أقصاه في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل"،وذلك وفقا لموقع قناة "السومرية" العراقي.

© AP Photo / KHALID MOHAMMED اتفاق سعودي عراقي لتطوير منفذ عرعر الحدوي وتعزيز التعاون

وتابعت الهيئة أنه تم التأكيد أيضا على "ضرورة أتمتة (التشغيل الآلي) الإجراءات الجمركية، والانتقال إلى تطبيق نافذة التبادل التجاري الواحدة"، مشيرة إلى أن القصبي أبدى "استعداد المملكة بتقديم الدعم الفني والمادي، وتحمل كافة التكاليف المادية اللازمة لتطبيق نافذة التبادل التجاري الواحدة، كما ناقش الجانبان موضوع ساحة التبادل التجاري الواحدة".

وأكد العقابي رغبة العراق بأن يكون منفذ عرعر ساحة التبادل التجاري في الجانب العراقي، وذلك لتوفير فرص عمل لأهالي محافظتي كربلاء والأنبار، فيما أبدى القصبي "استعداد المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم الفني والمادي وتحمل كافة التكاليف المادية اللأزمة لتطبيق نافذة التبادل التجاري الواحدة، شرط أن يتم أنشاء هذه الساحة وفقاً للمعاير الدولية".

وأعيد افتتاح منفذ عرعر أمام الحجاج العراقيين وبعض حجاج الدول القريبة من العراق، عقب إغلاقه بعد الغزو العراقي للكويت في العام 1991 كما شهد منفذ "جديدة عرعر" قبل عدة سنوات ورود عدد من البعثات الدبلوماسية.