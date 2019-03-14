مذيعة تتحدث عن "الملك سلمان" ومن "يبثون السموم" في المملكة

تحدثت إحدى المذيعات عن ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، ومن "يبثون" السموم في المملكة.

وقالت المذيعة الأردنية علا الفارس إن المجتمع السعودي في عهد الملك سلمان: "لمس قرارات سريعة ورادعة تجرم الطائفية والعنصرية، وهو النظام الأساسي للحكم في المملكة".

المجتمع السعودي في عهد الملك سلمان ، لمس قرارات سريعة ورادعة تجرم الطائفية والعنصرية، وهو النظام الأساسي للحكم في المملكة، اتمنى من السلطات تطبيق ذلك بملاحقة بعض المغردين وأصحاب هذه الممارسات اذ انهم لا يتوقفون عن بث هذه السموم تجاه ابناء وطنهم أولا ثم المقيمين والأصدقاء.. — Ola Al Fares (@OlaAlfares) March 12, 2019

وتابعت المذيعة على حسابها الشخصي بموقع تويتر، أنها تتمنى من السلطات تطبيق ذلك بملاحقة بعض المغردين وأصحاب هذه الممارسات.

وأضافت علا الفارس: "أصحاب هذه الممارسات إذ إنهم لا يتوقفون عن بث هذه السموم تجاه أبناء وطنهم أولا ثم المقيمين والأصدقاء".