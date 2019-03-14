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13:25 14 مارس/ آذار 2019
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    دبابات الجيش التركي

    خبير: رغم المشاكل الفنية... قطر تشتري 100 دبابة من تركيا

    © AFP 2018 / Bulent Kilic
    العالم العربي
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    تشهد العلاقات التركية القطرية تطورا مستمرا يوما بعد يوم، وخصوصا بعد الأزمة الخليجية، وكان الاتفاق بين الطرفين على شراء قطر لـ100 دبابة تركية، هو آخر ثمرات هذه العلاقة الثنائية.

    وكان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية "إحسان يافوز" قد أعلن عن أن تركيا ستزود الجانب القطري بـ100 دبابة من نوع "ألتاي"، يتم تسليم 40 منها كمرحلة أولى، ويعتبر هذا النوع من الدبابات سلاح القتال الرئيسي للجيش التركي، وستكون هذه الصفقة أول عملية تصدير تركية لدبابات من إنتاجها الخاص.

    الجيش القطري
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    صفقة الدبابات القطرية التركية: مخاوف أم تطوير

    قطر سوق ذو أولوية بالنسبة لتركيا

    الخبير العسكري المتخصص في الصحافة العسكرية والسياسية بوريس روزين في مقابلة مع "سبوتنيك"، تكلم هذه الصفقة، ويصفها بالطبيعية في سياق الأحداث التي تمر في المنطقة، ويقول: "في السنوات الأخيرة، تحاول تركيا بنشاط أن تضع نفسها كجهة مصنعة مستقلة للأسلحة، لذلك فهي تبحث عن فرص للدخول إلى أسواق الشرق الأوسط، وقطر في هذا الصدد هي واحدة من الأسواق ذات الأولوية، خصوصا بعد اندلاع الأزمة مع المملكة العربية السعودية، حيث قدمت تركيا لها دعمًا دبلوماسيًا واقتصاديًا وعسكريًا كبيرًا".

    وأضاف: "تعارض تركيا بشدة خطط التدخل والحصار التجاري لقطر،  ولذلك تولي قطر تركيا اهتماما خاصا، مع العلم أن تركيا قد ساعدت جزئيًا في تطبيع العلاقات مع إيران، وفي تحييد التهديد بالحصار الاقتصادي والسياسي الكامل على قطر، وقد تم التعبير عن ذلك بالفعل في وعود قطرية باستثمار ما يصل إلى 15 مليار دولار في الاقتصاد التركي ، بالإضافة إلى هدية لأردوغان، تمثلت بطائرة خاصة من قطر".

    تركيا مهتمة بقاعدة عسكرية كاملة في قطر

    وفي معرض الحديث عن الكيفية التي يمكن أن يساهم بها شراء 100 دبابة تركية في تطوير الدفاع القطري، يوضح الخبير: "من حيث المبدأ، لا تحتاج قطر إلى الكثير من الدبابات، نظرًا للتضاريس وطول الحدود مع المملكة العربية السعودية، لكن العلاقات السياسة الخارجية مع تركيا لها دور كبيرجدًا من وجهة نظر قطر، فهذه الاستثمارات التي قد تكون كبيرة، ستساهم في تعزيز العلاقات الخارجية مع تركيا، مما يضمن التعاون التقني العسكري المحتمل في مجالات أخرى، وكذلك الدفاع العسكري المستمر ضددول الجوار، ولن تكون آخر صفقة أسلحة مع تركيا، و تركيا مهتمة بمثل هذه العلاقات من أجل الحصول في النهاية على قاعدة عسكرية كاملة في قطر".

    نظام المحرك والحماية — المشاكل الرئيسية في الدبابات التركية

    في تقييم عام لحالة دبابة "ألتاي" والقضايا الإشكالية التي تواجه تكنولوجيا الدبابات التركية، أشار الخبير: المشكلة الرئيسية للدبابات التركية هي المحرك ونظام الحماية، كما أظهرت المعارك في سوريا، فالمحركات ذات المشاكل سمة مشتركة للدبابات التركية، وقد واجهت دبابات "M-60" و "Leopard 2" مشاكل فنية، حيث أظهرتا حماية غير كافية ضد الأنظمة المضادة للدبابات.

    ويضيف بوريس روزين إلى أن تركيا في مشروع ألتاي تسعى إلى تحسين نقاط الضعف في الدبابات: "تبذل تركيا جهودًا جادة لتطوير محركها الخاص، كما يتم اتخاذ تدابير لرفع مستوى أنظمة الحماية الديناميكية في "ألتاي"، وتحاول تركيا أن تأخذ في الاعتبار أوجه القصور التي كشفت في المعارك في منطقة الباب، عفرين وجرابلس".     

    الكلمات الدلالية:
    الأزمة الخليجية, دبابات, أخبار قطر, أخبار تركيا, قطر, تركيا
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