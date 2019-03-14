الاتحاد الأوروبي يمنح مساعدات مالية جديدة لسوريا والمنطقة المجاورة

أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي خصص أكثر من مليار يورو كمساعدات لسوريا وللمنطقة للفترة 2019 - 2020، مضيفة أنه تم تخصيص الشريحة الثانية لتركيا بقيمة 1.5 مليار يورو لتقديم المساعدات للاجئين السوريين.

© Sputnik . Alexey Vitvitsky موغريني تكشف شرط مشاركة أوروبا في إعادة إعمار سوريا . وقالت موغيريني خلال مؤتمر المانحين لسوريا: "يسعدني أن أعلن أن الاتحاد الاوروبي يؤكد منحه 560 مليون يورو لعام 2019 واستعداده لتقديم المبلغ ذاته عام 2020".

ووفقا لها أكدت موغريني تخصيص 1.5 مليار يورو لتركيا كجزء من الشريحة الثانية لدعم اللاجئين.

وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قد حددت هدف مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الثالث، بعد تواصلها مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد إلى سوريا غير بيدرسن، مشددة على أنه يجب استخدام هذا المؤتمر ليس فقط من أجل الحصول على تعهدات لمساعدات إنسانية الذي من الضروري إبقاءه على أعلى مستوى ممكن على الأجندة الدولية والأوروبية، ولكن أيضا لتحديد كيفية دعم التحول السياسي في سوريا ودور الأمم المتحدة في هذا الصدد.

ويشارك في المؤتمر وزراء خارجية وممثلي دول عربية وأوروبية ودولية منها الجزائر ولبنان ومصر العراق والأردن والكويت وتركيا وهولندا وبريطانيا وبلجيكا وفرنسا غيرها من الدول ومنظمات حكومية وغير حكومية، وسط غياب ممثلين عن الحكومة السورية في فعاليات المؤتمر.

يذكر أن مؤتمر بروكسل الثاني عقد في 24 و25 نيسان/أبريل الماضي، ونجح في حشد المساعدات إلى السوريين داخل البلاد وفي البلدان المجاورة، بما في ذلك المجتمعات المضيفة. وتعهد الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الدولية بتقديم 3.5 مليار يورو لعام 2018. بالإضافة إلى تعهدات متعددة السنوات بقيمة 2.7 مليار يورو لعام 2019-2020. بينما حشد مؤتمر بروكسل الأول حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في 4 و5 نيسان/أبريل 2017، مبلغ وقدره 5.6 مليار يورو لدعم الأنشطة الإنسانية وتحقيق الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة، ومبلغ إضافي قدره 3.47 مليار يورو لعامي 2018-2020. كما أعلنت حينها المؤسسات الدولية المالية والجهات المانحة عن تقديم قروض تقارب الـ 27.9 مليار يورو.