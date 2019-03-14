الصفدي: مخيم الركبان مشكلة سورية ونحن أمنا دخول المساعدات الإنسانية

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن بلاده ستعمل مع روسيا والولايات المتحدة، من أجل إيجاد حل لمشكلة مخيم الركبان، مؤكدا في نفس الوقت أن المخيم لا يخضع للمسؤولية الأردنية المباشرة.

بروكسل — سبوتنيك. وقال الصفدي، في جلسة افتتاحية لمؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، اليوم الخميس 14 مارس / أذار: "مخيم الركبان مشكلة سورية في منطقة سورية، وهي مشكلة الحكومة السورية ونحن أمنا دخول المساعدات الإنسانية".

وأضاف: "حل أزمة مخيم الركبان يكون من خلال آلية عودة طوعية للاجئين"، مكررا: "المخيم موجود في الصحراء وليس في منطقة مأهولة، وهذا ليس من مسؤولية الأردن، ولكن سنعمل مع أمريكا وروسيا لحل هذه المشكلة على الرغم من أنها ليست مسؤوليتنا".