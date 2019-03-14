بالصور من درعا... السلطات السورية تعثر على أسلحة رشاشة وقذائف

تواصل السلطات السورية تمشيط المحافظات والمناطق التي تم تحريرها في سوريا وطرد التنظيمات المسلحة منها، وعثرت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، على أسلحة وذخائر في ريف درعا الشمالي.

وذكرت وكالة "سانا" أن الجهات المختصة عثرت على أسلحة وذخائر بعضها إسرائيلي الصنع من مخلفات الإرهابيين في ريف درعا الشمالي أثناء عمليات التمشيط.

وقالت الوكالة إنه "من خلال متابعة تمشيط القرى المحررة من الإرهاب وبالتعاون مع الأهالي في ريف درعا الشمالي تم العثور على أسلحة وذخائر منها رشاش "بي كي سي" ورشاش "دوشكا" وقاذف "آر بي جي 7" وقاذف مضاد للدروع وقنابل يدوية و قذائف "آر بي جي" مع حشواتها ومناظير ليلية وأجهزة اتصال وذخيرة متنوعة بعضها إسرائيلي الصنع كانت المجموعات الإرهابية خبأتها قبل اندحارها من بلدتي انخل والحارة".

وتستمر الأجهزة المختصة في محافظة درعا منذ إعلانها خالية من الإرهاب في شهر أغسطس/آب الماضي تمشيط القرى والبلدات المحررة لتأمين عودة المهجرين إلى منازلهم حيث عثرت خلال الفترة الماضية على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بعضها إسرائيلية وأمريكية الصنع.

وعلى محور آخر قبل أيام عثرت الأجهزة الأمنية على كميات من الأسلحة والذخائر في أطراف بلدة يلدا بريف دمشق بينها صواريخ أمريكية ومن صنع إسرائيلي.

وأعلن قائد ميداني أنه "خلال متابعة عمليات تمشيط المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب في ريف دمشق وبالتعاون مع الجهات المختصة تم العثور في أطراف بلدة يلدا على صواريخ أمريكية ومن صنع إسرائيلي وكميات كبيرة من الذخيرة والقذائف والأسلحة المتنوعة المتوسطة والخفيفة كانت مخبأة ضمن أحد المنازل الذي حولته التنظيمات الإرهابية إلى مستودع قبيل اندحارها"، كما نقلت وكالة "سانا".

وأشار قائد ميداني آخر إلى أنه من بين الأسلحة المضبوطة "صاروخ مضاد طيران وصاروخ "أر بي أر" يوغسلافي الصنع ومجموعة متنوعة من الذخائر من بينها قاذف لهب وصواريخ "لاو" إسرائيلية الصنع وعدد من رمانات الـ /آر بي جي/ ومدافع الهاون بعيارات مختلفة إضافة إلى قنابل يدوية دفاعية وهجومية مختلفة المنشأ منها ذات منشأ إسرائيلي وأمريكي كما تم العثور على عدد من صواريخ "التاو" أمريكية الصنع".