بالفيديو... حريق ضخم بمحطة قطارات الرياض في السعودية

وبحسب وسائل إعلام سعودية، لم تتضح حتى الآن ملابسات الحادث أو أسبابه، فيما تعمل فرق الدفاع المدني في السيطرة عليه.

وأكد موقع "السعودية 24" وقوع حريق ضخم في محطة قطارات الرياض.

حريق ضخم يندلع في إحدى محطات #قطار_الرياض على طريق سعد بن عبدالرحمن الأول (مخرج 15) صباح اليوم، قبل أن تتمكن فرق #الدفاع_المدني من السيطرة عليه. pic.twitter.com/Ejm2MKaQT0 — أخبار عاجلة (@News_Brk24) March 14, 2019

​وتشهد العاصمة السعودية الرياض حالة من الطقس السيء والرياح الشديدة.

#الأرصاد تصدر تنبيهًا متقدمًا عن حالة نشاط في الرياح السطحية، على منطقة الرياض، وتشمل (عفيف، شقراء، المجمعة، تمتد إلى الرياض، الخرج، القويعية، والأجزاء المجاورة)، ومن المتوقع أن تبدأ 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.#واس pic.twitter.com/IEbf5bu8fV — واس (@spagov) March 14, 2019

وكانت "الأرصاد الجوية السعودية" قد أصدرت تنبيهًا متقدمًا عن حالة نشاط في الرياح السطحية، على منطقة الرياض، وشملت مناطق (عفيف، وشقراء، والمجمعة)، تمتد إلى الرياض، والخرج، والقويعية، والأجزاء المجاورة)، وتوقعا أن تبدأ 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.